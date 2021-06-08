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Реконструкция аэропорта в Кривом Роге будет завершена до конца 2022 года, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

В рамках программы президента "Большая стройка" в этом году начата системная работа по развитию региональных аэропортов. Один из них, в Кривом Роге, планируется реконструировать до конца 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Людям из отдаленных регионов должно быть удобно добираться в Киев, а оттуда при необходимости - в другие города или страны. Что касается Кривого Рога, то уже в этом году здесь в аэропорту планируется первая за последние 40 лет реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала. Завершить работу планируем до конца 2022 года", - написал Тимошенко.

Обновленный терминал аэропорт сможет обслуживать до 400 пассажиров в час.

По словам Тимошенко, авиакомпания WindRose уже запустила регулярные рейсы по маршруту Киев-Кривой Рог.

"Самолеты сюда не летали давно. Аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Для Кривого Рога - это как новая жизнь и для аэропорта, и для всего города", - отметил заместитель главы ОП.

Он добавил, что в Кривом Роге в данный момент продолжаются работы и на других объектах инфраструктуры - в частности, на стадионах "Спартак" и "Металлург".

Напомним, как ранее заявил Кирилл Тимошенко, за несколько лет в небольших украинских городах планируется дополнительно создать 16 современных аэропортов.

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