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Реконструкція аеропорту у Кривому Розі буде завершена до кінця 2022 року, - Тимошенко

Автор: РБК-Україна

У рамках програми президента "Велике будівництво" цього року розпочато системну роботу із розвитку регіональних аеропортів. Один з них, у Кривому Розі, планується реконструювати до кінця 2022 року.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко у Facebook.

"Людям із віддалених регіонів має бути зручно діставатися до Києва, а звідти за потреби - до інших міст чи країн. Що стосується Кривого Рогу, то вже цьогоріч тут в аеропорту планується перша за останніх 40 років реконструкція злітно-посадкової смуги і терміналу. Завершити роботу плануємо до кінця 2022 року", - написав Тимошенко.

Оновлений термінал аеропорту зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину.

За словами Тимошенка, авіакомпанія WindRose вже запустила регулярні рейси за маршрутом Київ-Кривий Ріг.

"Літаки сюди не літали давно. Аеропорт обслуговуватиме потреби 600-тисячного міста і двох великих областей - Дніпропетровської та Кіровоградської. Для Кривого Рогу - це як нове життя і для аеропорту, і для всього міста", - зазначив заступник голови ОП.

Він додав, що у Кривому Розі наразі тривають роботи і на інших об’єктах інфраструктури - зокрема, на стадіонах "Спартак" і "Металург".

Нагадаємо, як раніше заявив Кирило Тимошенко, за кілька років у невеликих українських містах планується додатково створити 16 сучасних аеропортів.

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Новини України Кривий РігВелике будівництво