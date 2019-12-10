Рекомендации Венецианской комиссии по закону о языке частично воплотят, - омбудсмен

Фото: Татьяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

Рекомендации воплотят при подготовке закона о нацменьшинствах

Украина намерена воплотить часть рекомендаций Венецианской комиссии по закону о защите государственного языка. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Монахова подчеркнула, что Венецианская комиссия согласилась с правом на защиту и популяризацию украинского языка.

"Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушается в законодательной работе", - заявила Монахова, уточнив, что речь идет о подготовке закона о национальных меньшинствах.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона подготовит официальный ответ и реплики на выводы Венецианской комиссии.

Напомним, ранее Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон, так как он не гарантирует права нацменьшинств. При этом в заявлении комиссии Украину просят приостановить действие закона о государственном языке, пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.

"Закон о государственном языке не может найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств", - заявили в Совете Европы.