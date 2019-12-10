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Рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про мову частково втілять, - омбудсмен

Новини » Політика     10.12.2019 - 13:19
Рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про мову частково втілять, - омбудсмен
Фото: Тетяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

Рекомендації втілять при підготовці закону про нацменшини

Україна має намір втілити частину рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про захист державної мови. Про це на прес-конференції заявила уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Монахова підкреслила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови.

"Але там є і рекомендації, до яких Україна певною мірою прислухається в законодавчій роботі", - заявила Монахова, уточнивши, що мова йде про підготовку закону про національні меншини.

Крім того, за її словами, українська сторона підготує офіційну відповідь і репліки на висновки Венеціанської комісії.

Нагадаємо, раніше Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон, так як він не гарантує права нацменшин. При цьому в заяві комісії Україну просять призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлено закон про мовні права національних меншин.

"Закон про державну мову не може знайти баланс між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин", - заявили в Раді Європи.

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