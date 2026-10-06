ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Реклама у ChatGPT: OpenAI показуватиме банери біля згенерованих фото

12:14 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Реклама у ChatGPT: OpenAI показуватиме банери біля згенерованих фото У ChatGPT з'являться банерні оголошення (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

OpenAI розширює територію рекламних оголошень. У межах нової стратегії монетизації ChatGPT починає відображати візуальні банери поруч із згенерованими зображеннями.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Як це працюватиме?

Тестування нового формату розпочнеться наприкінці місяця - наразі лише для користувачів із США, які використовують безкоштовні та бюджетні тарифні плани. До першої тестової групи увійшли кілька вибраних брендів.

Основні засади впровадження рекламних блоків

Чітке маркування: усі оголошення матимуть виразні позначки "Реклама" та відокремлюватимуться від результатів роботи ШІ.

Незалежність відповідей: наявність рекламодавців не впливатиме на точність та нейтральність відповідей, які надає ChatGPT.

Мета впровадження - залучення брендів, яким необхідні візуальні інструменти для просування товарів серед 1,2 мільярда щотижневих користувачів платформи.

Такий крок OpenAI став відповіддю на запуск безкоштовного ШІ-агента Muse від Meta, який стає все серйознішим конкурентом для ChatGPT.

Читайте більше: 8 квадрильйонів років на перевірку: вчені довели неможливість безпечного ШІ

Аналітика, безпека бренду та вплив на користувачів

Паралельно з запуском візуальних оголошень OpenAI розширює інфраструктуру для аналітики та вимірювання ефективності.

Компанія залучила понад десяток партнерів для відстеження атрибуції конверсій, серед яких AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Singular та Kochava, а також інструменти геоекспериментів (Haus, Measured).

Для оцінки безпеки розміщення оголошень OpenAI співпрацює з фаховими аналітиками DoubleVerify та Integral Ad Science. Ціль - щоб реклама не з'являлася поруч із невідповідним контентом.

Водночас існує побоювання, що інтеграція банерів створюватиме незручності під час користування сервісом.

Експерти припускають, що це свідомий крок: додатковий рекламний "шум" може мотивувати активних користувачів переходити на платні тарифні плани, де реклами немає.

Щодо впровадження таких кроків на глобальному рівні, інформація наразі відсутня.

Не пропустіть:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
Вибачень Києва недостатньо: Сеул готує нові кроки проти України через скандал з полоненими
Вибачень Києва недостатньо: Сеул готує нові кроки проти України через скандал з полоненими
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла