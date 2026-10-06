Реклама у ChatGPT: OpenAI показуватиме банери біля згенерованих фото

OpenAI розширює територію рекламних оголошень. У межах нової стратегії монетизації ChatGPT починає відображати візуальні банери поруч із згенерованими зображеннями.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI .

Як це працюватиме?

Тестування нового формату розпочнеться наприкінці місяця - наразі лише для користувачів із США, які використовують безкоштовні та бюджетні тарифні плани. До першої тестової групи увійшли кілька вибраних брендів.

Основні засади впровадження рекламних блоків

Чітке маркування: усі оголошення матимуть виразні позначки "Реклама" та відокремлюватимуться від результатів роботи ШІ.

Незалежність відповідей: наявність рекламодавців не впливатиме на точність та нейтральність відповідей, які надає ChatGPT.

Мета впровадження - залучення брендів, яким необхідні візуальні інструменти для просування товарів серед 1,2 мільярда щотижневих користувачів платформи.

Такий крок OpenAI став відповіддю на запуск безкоштовного ШІ-агента Muse від Meta, який стає все серйознішим конкурентом для ChatGPT.

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Аналітика, безпека бренду та вплив на користувачів

Паралельно з запуском візуальних оголошень OpenAI розширює інфраструктуру для аналітики та вимірювання ефективності.

Компанія залучила понад десяток партнерів для відстеження атрибуції конверсій, серед яких AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Singular та Kochava, а також інструменти геоекспериментів (Haus, Measured).

Для оцінки безпеки розміщення оголошень OpenAI співпрацює з фаховими аналітиками DoubleVerify та Integral Ad Science. Ціль - щоб реклама не з'являлася поруч із невідповідним контентом.

Водночас існує побоювання, що інтеграція банерів створюватиме незручності під час користування сервісом.

Експерти припускають, що це свідомий крок: додатковий рекламний "шум" може мотивувати активних користувачів переходити на платні тарифні плани, де реклами немає.

Щодо впровадження таких кроків на глобальному рівні, інформація наразі відсутня.