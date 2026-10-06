Реклама в ChatGPT: OpenAI будет показывать баннеры возле сгенерированных фото

OpenAI расширяет территорию рекламных объявлений. В рамках новой стратегии монетизации ChatGPT начинает отображать визуальные баннеры рядом со сгенерированными изображениями.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Как это будет работать?

Тестирование нового формата начнется в конце месяца - только для пользователей из США, которые используют бесплатные и бюджетные тарифные планы. В первую тестовую группу вошли несколько избранных брендов.

Основные принципы внедрения рекламных блоков

Четкая маркировка: все объявления будут иметь отчетливые отметки "Реклама" и будут отделяться от результатов работы ИИ.

Независимость ответов: наличие рекламодателей не будет влиять на точность и нейтральность ответов ChatGPT.

Цель внедрения - привлечение брендов, которым необходимы визуальные инструменты для продвижения товаров среди 1,2 миллиарда еженедельных пользователей платформы.

Такой шаг OpenAI стал ответом на запуск бесплатного ИИ-агента Muse от Meta, который становится все более серьезным конкурентом для ChatGPT.

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Аналитика, безопасность бренда и влияние на пользователей

Параллельно с запуском визуальных объявлений OpenAI расширяет инфраструктуру для аналитики и измерения эффективности.

Компания привлекла более десяти партнеров для отслеживания атрибуции конверсий, среди которых AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, Singular и Kochava, а также инструменты геоэкспериментов (Haus, Measured).

Для оценки безопасности размещения объявлений OpenAI сотрудничает со специалистами DoubleVerify и Integral Ad Science. Цель - чтобы реклама не появлялась рядом с несоответствующим контентом.

В то же время, существует опасение, что интеграция баннеров будет создавать неудобства при пользовании сервисом.

Эксперты предполагают, что это сознательный шаг: дополнительный рекламный "шум" может мотивировать активных пользователей переходить на платные тарифные планы, где рекламы нет.

Относительно внедрения таких шагов на глобальном уровне, информация пока отсутствует.