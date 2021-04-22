Рэкет и наркоторговля. Нардеп заявил о криминальном прошлом Тищенко 

"Это подтверждение уголовных преступлений, который совершил "Коля Оболонский" Тищенко. Речь идет о возможном убийстве, рэкете, торговле героином и многих других подробностях, которые показывают истинное лицо заместителя президентской фракции", - заявил Лерос.

В частности, нардеп ссылается на данные внутренней базы Управления по борьбе с организованной преступностью "Скорпион", "в которой накапливается информация о членах криминальных группировок с 1991 года".

"Эта информация попала к нам, и представьте, как нынешние перекрашенные народные избранники не хотят, чтобы вы узнали, чем они занимались в девяностые", - отметил Лерос.

По данным базы УПБОЗ, на которые ссылается Лерос, Тищенко в 90-е годы активно занимался рэкетом и торговлей наркотиками и под кличкой "Коля Оболонский" входил в состав преступной группировки "Савлоха" (криминального авторитета Бориса Савлохова).

Согласно данным, на которые ссылается Лерос, в киевском клубе "Нью-Йорк" Тищенко жестоко избил посетителя Вадима Черноброва.

Также, как сообщает Лерос, Тищенко в 1998 году фигурировал в убийстве, которое произошло в кафе на столичном Подоле. "Он насмерть забил посетителя. Но по этому делу также трудно найти все детали, потому что, как заявили в полиции, материалы этого дела были уничтожены. Но внутренняя база УБОПа нам помогла найти подробности, которые доказывают, что Коля - это настоящий криминал", - прокомментировал нардеп.

Комментариев самого Тищенко по информации, изложенной Леросом, пока не поступало.