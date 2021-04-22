Рекет і наркоторгівля. Нардеп заявив про кримінальне минуле Тищенка 

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко в минулому був членом організованого злочинного угруповання і фігурував у низці кримінальних справ.
Про це повідомив позафракційний народний депутат Гео Лерос у своєму відеоблозі на YouTube.
"Це підтвердження кримінальних злочинів, який скоїв "Коля Оболонський" Тищенко. Мова йде про можливе вбивство, рекет, торгівлю героїном і багатьох інших подробицях, які показують справжнє обличчя заступника президентської фракції", - заявив Лерос.
Зокрема, нардеп посилається на дані внутрішньої бази управління по боротьбі з організованою злочинністю "Скорпіон", "в якій накопичується інформація про членів кримінальних угруповань з 1991 року".
"Ця інформація потрапила до нас, і уявіть, як нинішні перефарбовані народні обранці не хочуть, щоб ви дізналися, чим вони займалися в дев'яності", - зазначив Лерос.
За даними бази УПБОЗ, на які посилається Лерос, Тищенко в 90-і роки активно займався рекетом і торгівлею наркотиками і під кличкою "Коля Оболонський" входив до складу злочинного угруповання "Савлоха" (кримінального авторитета Бориса Савлохова).
Згідно з даними, на які посилається Лерос, в київському клубі "Нью-Йорк" Тищенко жорстоко побив відвідувача Вадима Черноброва.
Також, як повідомляє Лерос, Тищенко в 1998 році фігурував у вбивстві, яке сталося в кафе на столичному Подолі. "Він на смерть забив відвідувача. Але у цій справі також важко знайти всі деталі, тому що, як заявили в поліції, матеріали цієї справи були знищені. Але внутрішня база УБОЗу нам допомогла знайти подробиці, які доводять, що Коля - це справжній кримінал", - прокоментував нардеп.
Коментарів самого Тищенка за інформацією, викладеною Леросом, поки не надходило.
Нагадаємо, раніше, попри локдаун у Києві, народний депутат Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.
РБК-Україна писало, що в четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному, серед іншого, обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка.
Крім того, раніше за заявою народного депутата Гео Лероса було зареєстровано два кримінальні провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка та забудовника Дениса Комарницького.