Реінкарнація: легендарний родстер Jaguar E-Type відродили

Оригінальний Jaguar E-Type до цього дня вважається одним з найкрасивіших і найелегантніших автомобілів в історії, тому Іен Келлам вирішив осучаснити вигляд машини лише кількома влучними штрихами. Так, кузов втратив залізні бампери, класичні дверні ручки замінені висувними. Фари та задні ліхтарі зберегли свою округлу форму, але тепер вони повністю світлодіодні.

Боковини стали ще більш виразними завдяки розширеним колісним аркам. У них встановлені сучасні легкосплавні колеса замість оригінальних спицьованих, проте в їхньому дизайні чітко видно відсилку до тих самих коліс з центральним кріпленням.

Салон зберіг класичну архітектуру, але насправді цілком змінився. Перед водієм збережені класичні стрілочні прилади та дерев'яне кермо, а на центральній консолі залишилися фізичні тумблери. Однак є і цифровий блок керування із чотирма круглими дисплеями під єдиним склом. Салон прикрашений дерев'яними та алюмінієвими вставками, а крісла та двері обшиті червоною шкірою.

Компанія Callum Design не поділилася будь-якими технічними подробицями про свій новий продукт. Судячи з заниженої підвіски та сучасних шин, можна припустити суттєві доопрацювання шасі. Оригінальний E-Type оснащували рядними шестициліндровими двигунами або двигунами V12.