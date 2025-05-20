Реинкарнация: легендарный родстер Jaguar E-Type возродили

Оригинальный Jaguar E-Type по сей день считается одним из самых красивых и элегантных автомобилей в истории, поэтому Иэн Келлам решил осовременить облик машины всего несколькими меткими штрихами. Так, кузов лишился железных бамперов, классические дверные ручки заменены выдвижными. Фары и задние фонари сохранили свою округлую форму, но теперь они полностью светодиодные.

Боковины стали еще более выразительными благодаря расширенным колесным аркам. В них установлены современные легкосплавные колеса вместо оригинальных спицованных, однако в их дизайне четко видна отсылка к тем самым колесам с центральным креплением.

Салон сохранил классическую архитектуру, но на самом деле полностью изменился. Перед водителем сохранены классические стрелочные приборы и деревянный руль, а на центральной консоли остались физические тумблеры. Однако есть и цифровой блок управления с четырьмя круглыми дисплеями под единым стеклом. Салон украшен деревянными и алюминиевыми вставками, а кресла и двери обшиты красной кожей.

Компания Callum Design не поделилась какими-либо техническими подробностями о своем новом продукте. Судя по заниженной подвеске и современным шинам, можно предположить существенные доработки шасси. Оригинальный E-Type оснащали рядными шестицилиндровыми двигателями или двигателями V12.