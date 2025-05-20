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Реінкарнація: легендарний родстер Jaguar E-Type відродили

Вівторок 20 травня 2025 11:55
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Реінкарнація: легендарний родстер Jaguar E-Type відродили Фото: Jaguar E-Type відродили (callumdesigns.com)
Автор: Константин Широкун

У 2019 році англійський дизайнер Іен Келлам відкрив власну студію Callum Design. Молода компанія анонсувала відроджений родстер Jaguar E-Type.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Оригінальний Jaguar E-Type до цього дня вважається одним з найкрасивіших і найелегантніших автомобілів в історії, тому Іен Келлам вирішив осучаснити вигляд машини лише кількома влучними штрихами. Так, кузов втратив залізні бампери, класичні дверні ручки замінені висувними. Фари та задні ліхтарі зберегли свою округлу форму, але тепер вони повністю світлодіодні.

Behold: Callum Designs' utterly sublime E-Type restomod concept Top Gear

Боковини стали ще більш виразними завдяки розширеним колісним аркам. У них встановлені сучасні легкосплавні колеса замість оригінальних спицьованих, проте в їхньому дизайні чітко видно відсилку до тих самих коліс з центральним кріпленням.

Салон зберіг класичну архітектуру, але насправді цілком змінився. Перед водієм збережені класичні стрілочні прилади та дерев'яне кермо, а на центральній консолі залишилися фізичні тумблери. Однак є і цифровий блок керування із чотирма круглими дисплеями під єдиним склом. Салон прикрашений дерев'яними та алюмінієвими вставками, а крісла та двері обшиті червоною шкірою.

Ex-Jaguar Design Boss Recreates the E-Type with Stunning Concept

Компанія Callum Design не поділилася будь-якими технічними подробицями про свій новий продукт. Судячи з заниженої підвіски та сучасних шин, можна припустити суттєві доопрацювання шасі. Оригінальний E-Type оснащували рядними шестициліндровими двигунами або двигунами V12.

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