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Реинкарнация: легендарный родстер Jaguar E-Type возродили

Вторник 20 мая 2025 11:55
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Реинкарнация: легендарный родстер Jaguar E-Type возродили Фото: Jaguar E-Type возродили (callumdesigns.com)
Автор: Константин Широкун

В 2019 году английский дизайнер Иэн Келлам открыл собственную студию Callum Design. Молодая компания анонсировала возрожденный родстер Jaguar E-Type.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Оригинальный Jaguar E-Type по сей день считается одним из самых красивых и элегантных автомобилей в истории, поэтому Иэн Келлам решил осовременить облик машины всего несколькими меткими штрихами. Так, кузов лишился железных бамперов, классические дверные ручки заменены выдвижными. Фары и задние фонари сохранили свою округлую форму, но теперь они полностью светодиодные.

Behold: Callum Designs' utterly sublime E-Type restomod concept Top Gear

Боковины стали еще более выразительными благодаря расширенным колесным аркам. В них установлены современные легкосплавные колеса вместо оригинальных спицованных, однако в их дизайне четко видна отсылка к тем самым колесам с центральным креплением.

Салон сохранил классическую архитектуру, но на самом деле полностью изменился. Перед водителем сохранены классические стрелочные приборы и деревянный руль, а на центральной консоли остались физические тумблеры. Однако есть и цифровой блок управления с четырьмя круглыми дисплеями под единым стеклом. Салон украшен деревянными и алюминиевыми вставками, а кресла и двери обшиты красной кожей.

Ex-Jaguar Design Boss Recreates the E-Type with Stunning Concept

Компания Callum Design не поделилась какими-либо техническими подробностями о своем новом продукте. Судя по заниженной подвеске и современным шинам, можно предположить существенные доработки шасси. Оригинальный E-Type оснащали рядными шестицилиндровыми двигателями или двигателями V12.

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