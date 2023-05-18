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Регулювання азартних ігор повинно бути автоматизованим, - Федоров

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) в нинішньому вигляді має бути ліквідована, а система видачі гральних ліцензій автоматизована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Пропонуємо ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд підтримав наш законопроект - і він відправляється на розгляд у парламент", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що це рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій - процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

"Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави", - зазначив міністр.

17 травня на засіданні комітету з питань податкової політики Верховної ради голова комітету депутат Данило Гетманцев розкритикував Кабінет Міністрів та КРАІЛ за провал в системі регулювання грального бізнесу.

Нардеп поставив під сумнів довільність існування такого органу влади, який збирає стільки, скільки й витрачає на своє утримання. За його словами, орган абсолютно бездіяльний, оскільки не може видати ліцензії та залучити кошти до бюджету.

Пропозиції Мінцифри щодо реформування системи якраз передбачали вирішення цих питань.

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Михайло ФедоровГральний бізнес