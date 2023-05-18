RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Регулирование азартных игр должно быть автоматизированным, - Федоров

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована, а система выдачи игровых лицензий автоматизирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Предлагаем ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало наш законопроект - и оно отправляется на рассмотрение в парламент", - сообщил Федоров.

Он отметил, что это решение позволит устранить человеческий фактор в выдаче лицензий - процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

"Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства", - отметил министр.

17 мая на заседании комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады председатель комитета депутат Даниил Гетманцев раскритиковал Кабинет Министров и КРАИЛ за провал в системе регулирования игорного бизнеса.

Нардеп подверг сомнению произвольность существования такого органа власти, который собирает столько, сколько и тратит на свое содержание. По его словам, орган абсолютно бездействен, поскольку не может выдать лицензии и привлечь средства в бюджет.

Предложения Минцифры по реформированию системы как раз предполагали решение этих вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровИгорный бизнес