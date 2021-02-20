UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Регулятор США заявляет о риске банкротств американских компаний

Автор: Даша Харченко

Федеральная резервная система (ФРС) представила отчет о денежно-кредитной политике США. Согласно ему, риски банкротств предприятий в США остаются значительными.

Об этом сообщает Reuters.

Риски остаются, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно документу, объемы корпоративных заимствований сейчас "достигли исторических максимумов".

По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, на то, чтобы американский рынок вернулся к доковидным показателям, понадобятся "долгие годы".

В декабре 2020 стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС выполняет функции центрального банка страны.

Напомним, 20 февраля стоимость криптовалюты биткойн вновь обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФРССоединенные Штаты Америки
Читайте также
США поддержали санкции против Медведчука. Вашингтон ввел их еще в 2014
Трамп не будет возвращаться в Twitter: он уже не тот, стало очень скучно
Прогноз погоды