Регулятор США заявляет о риске банкротств американских компаний

Федеральная резервная система (ФРС) представила отчет о денежно-кредитной политике США. Согласно ему, риски банкротств предприятий в США остаются значительными.
Об этом сообщает Reuters.
Риски остаются, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Согласно документу, объемы корпоративных заимствований сейчас "достигли исторических максимумов".
По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, на то, чтобы американский рынок вернулся к доковидным показателям, понадобятся "долгие годы".
В декабре 2020 стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС выполняет функции центрального банка страны.
Напомним, 20 февраля стоимость криптовалюты биткойн вновь обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.