Регулятор США заявляє про ризик банкрутств американських компаній

Федеральна резервна система (ФРС) представила звіт про грошово-кредитну політики США. Згідно з ним, ризики банкрутств підприємств в США залишаються значними.
Про це повідомляє Reuters.
Ризики залишаються, навіть якщо економіка вийде з кризи, викликаного пандемією коронавірусу.
Згідно з документом, обсяги корпоративних запозичень зараз "досягли історичних максимумів".
На думку глави ФРС Джерома Пауелла, на те, щоб американський ринок повернувся до доковідних показників, знадобляться "довгі роки".
У грудні 2020 стало відомо, що Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0,25%. ФРС виконує функції центрального банку країни.
Нагадаємо, 20 лютого вартість криптовалюти біткойн знову оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 57 тисяч доларів.