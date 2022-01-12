ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Регулятор в США предупредил о редком риске кровотечения от вакцины J&J

Новина українською →
США, Среда 12 января 2022 07:10
Регулятор в США предупредил о редком риске кровотечения от вакцины J&J Фото: регулятор в США предупредил о редком риске кровотечения от вакцины J&J (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против COVID-19. Регулятор включил редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению регулятора, симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда - чрезмерное кровотечение.

Отчеты побочных явлений после использования вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации

Информационный бюллетень поправок следует подобным предупреждениям вакцины со стороны других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.

Обе вакцины J&J и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Ранее сообщалось, что люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Уровень защиты от COVID повышался в последующие недели после получения бустерной прививки, даже после всплеска заболеваемости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
NEWS
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции