Регулятор в США попередив про рідкісний ризик кровотечі від вакцини J&J
Управління з контролю за харчовими продуктами та ліками США (FDA) у вівторок внесло зміни до відомостей про вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19. Регулятор включив рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За повідомленням регулятора, симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А іноді - надмірну кровотечу.
Звіти про побічні ефекти після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 з дозволу на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації
Інформаційний бюлетень поправок слідує подібним попередженням вакцини з боку інших регуляторних органів, в тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.
Обидві вакцини J&J і AstraZeneca, засновані на подібній платформі, раніше були пов'язані з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові і низького рівня тромбоцитів, відомої як тромбоз з синдромом тромбоцитопенії.
Раніше повідомлялось, що люди, які отримали бустерне щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson, отримують хороший захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Рівень захисту від COVID підвищувався в наступні тижні після отримання бустерного щеплення, навіть після сплеску захворюваності.