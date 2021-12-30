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Бустерная прививка J&J обеспечивает надежную защиту от "Омикрона", - исследование

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Четверг 30 декабря 2021 16:22
Бустерная прививка J&J обеспечивает надежную защиту от "Омикрона", - исследование Фото: Бустерная прививка J&J обеспечивает надежную защиту от "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Уровень защиты от COVID повышался в последующие недели после получения бустерной прививки, даже после всплеска заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medrxiv.

Согласно исследованию, проведенному Южноафриканским советом медицинских исследований, бустерная прививка, введенная через один-два месяца после первичной вакцинации, предотвращает госпитализацию на 85%.

При этом если интервал между первой и бустерной дозой составляет около двух недель, то риск попасть в больницу с коронавирусом уменьшается до 63%.

Полученные данные имеют решающее значение, поскольку вакцина компании J&J является наиболее распространенной в Африке.

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