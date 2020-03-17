Регулятор снизил тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на производство тепловой энергии для лицензиатов по производству тепловой энергии на ТЭЦ. Решение было принято на заседании 17 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается в документе, основанием для изменения тарифов стало удешевление газа. В частности, в феврале НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ для ТЭЦ по цене 3948,00 грн/тыс. куб. м без НДС и без учета тарифов на транспортировку и распределение природного газа

Однако в тарифах на тепловую энергию, вступивших в силу с 1 января 2020 года, расходы на топливо рассчитаны с учетом цены на природный газ на уровне 5500,00 грн за 1000 куб. м.

"То есть усматривается снижение планируемых цен на природный газ по сравнению с ценами на природный газ, учтенными в расчетах действующих тарифов на производство тепловой энергии", - говорится в документе.

Решением регулятора тарифы на производство тепла для нужд населения сниженным в большинстве городов на 15-20%.

Таким образом, НКРЭКУ снизила тарифы на производство тепла для следующих компаний

КП СМР "БЕЛОЦЕРКОВТЕПЛОСЕТЬ";

КП СМР "БРОВАРЫТЕПЛОВОДОЭНЕРГИЯ";

ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ";

ЛКП "ЗАЛИЗНЫЧНЕТЕПЛОЭНЕРГО" г. Львов;

ДМП "ИВАНО-ФРАНКОВСКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО";

КП "КОМЭНЕРГОСЕРВИС" ДМР;

ООО "КРАМАТОРСКТЕПЛОЭНЕРГО";

ЛГКП "ЛЬВОВТЕПЛОЭНЕРГО";

ОКП "НИКОЛАЕВОБЛТЕПЛОЭНЕРГО";

Оао "НИКОЛАЕВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";

КОНЦЕРН "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" г. Запорожье;

АО "ОБЛТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" м. Чернигов;

ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЭНЕРГО";

ООО "РОВНЕТЕПЛОЭНЕРГО";

ООО "СУМЫТЕПЛОЭНЕРГО";

КП "ТЕПЛОЭНЕРГО" ДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;

КП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА ОДЕССЫ";

ООО ФИРМА "ТЕХНОВА";

МКП "ХМЕЛЬНИЦКТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО";

КПТС "ЧЕРКАССЫТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" ЧЕРКАССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА;

ЧАО "ЧЕРКАССКОЕ ХИМВОЛОКНО";

ООО "ШОСТКИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ"

Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением на рынках природного газа. Как отмечается в сообщении АМКУ, начиная с 1 ноября 2018 года "Нафтогаз" устанавливал цены на природный газ "на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обов'язків (ПСО). Цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.