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Регулятор пропонує заборонити відключення від електроенергії вразливих споживачів

Фото: відключення електроенергії вразливих споживачів заборонять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) направила лист до уряду щодо впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов'язанням України, у тому числі директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення", - йдеться в повідомленні.

Проектом пропонується врегулювати питання шляхом:

  • визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;
  • запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;
  • захист від відключення електричної енергії вразливих споживачів протягом певних періодів.

Також проектом враховуються норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних, додали в прес-службі.

Нагадаємо, в уряді розглядається питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Основною причиною у НКРЕКП вказують необхідність ремонтів об’єктів енергетики.

Поки що уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 31 травня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

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