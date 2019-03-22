Регулятор прокомментировал возможное отключение э/э водоканалам

В настоящее время электроэнергию от поставщика "последней надежды" (ППН) получают только шесть водоканалов: КП "Вода Донбасса", Лисичанскводоканал, Таунсервис (г. Северодонецк), Аульский водовод, Каменский горводоканал, Сумской горводоканал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, с 1 января 2019 года эти водоканалы не смогли найти себе поставщика электроэнергии и были вынуждены воспользоваться услугами ППН.

Эти предприятия по состоянию на конец 2018 года имели значительную задолженность за электроэнергию и поэтому поставщики не приняли участие в тендерах на закупку электроэнергии этих предприятий. Так КП "Вода Донбасса" на конец года имела долг 2438 млн грн и уже в ПОНа успела накопить долг 390 млн грн. Аульский водовод на конец года имел долг 96 млн грн и сформировал долг в ПОНа еще на 27 млн грн, рассказала Кривенко.

Она отвергла обвинения ассоциации водоканалов, что якобы НКРЭКУ виновата в этой ситуации и что тарифы на воду не пересматриваются. В частности, комиссия частично изменила тарифы.

"В этих новых тарифах уже была принята к расчету стоимость электроэнергии на уровне рыночных цен. Но не может даже идти речи, чтобы Комиссия устанавливала тарифы на воду со стоимостью электроэнергии ПННа, которая на 15-20% выше рыночной, эти расходы потребитель не должен платить", - добавила Кривенко.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" отключит с 1 апреля 2019 года от энергоснабжения должников независимо от вида их деятельности.

Как сообщало РБК-Украина, поставщик "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" официально уведомил оператора системы распределения ДТЭК Киевские Электросети о том, что с 1 апреля 64 столичных потребителей-юридических лиц должны быть отключены от электропитания.