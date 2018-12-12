Регулятор пояснил перенос суточной балансировки на 1 марта

Иллюстративное фото (twitter.com-NaftogazUK)

В НКРЭКУ основную вину возлагают на Укртрансгаз

Перенос суточной балансировки газа на 1 марта 2019 года связан с тем, что "Укртрансгаз" не наладил нормальную работу платформы, куда участники рынка обязаны загружать данные о поставках и потреблении. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала директор нефтегазового департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

"Не нужно свои проблемы на кого-то перекладывать. Если они не смогли наладить нормальную работу своей платформы и договориться с участниками рынка, то это их проблемы. Мы всю "нормативку" утвердили для суточной балансировки, пошли навстречу рынку и перенесли запуск на 1 марта", - сказала она.

"Укртрансгаз" в свою очередь обвиняет в саботаже платформы облгазы группы "Региональная газовая компания" (РГК) Дмитрия Фирташа. Якобы они подавали в систему заявки на подачу газа потребителям, которые уже заключили договора с другими поставщиками, а потом начали отключать предприятия из-за отсутствия подтвержденных номинаций.

"Регулятор своим постановлением от 28 сентября обязал операторов газораспределительных систем наполнить платформу актуальной информацией до 15 октября. Но они передали тот объем информации, который считали необходимым. По состоянию на 19 ноября хотя бы один раз предоставляли информацию только 28 из 44 облгазов. Не четыре раза в день, как этого требует Кодекс. 13 облгазов вообще ни разу не загрузили информацию о потреблении газа", сказала главный юрист "Укртрансгаза" Татьяна Федорова.

В свою очередь директор департамента распределения природного газа РГК Сергей Бондарь заявил, что платформа "Укртрансгаза" имеет серьезные технические недостатки и работать с ней фактически невозможно.

"Там слишком много ошибок. Мы, наверное, единственные со всей Украины, кто им грузит необходимые данные четыре раза в сутки. Мы просим у Евросоюза провести аудит этой системы, если вдруг она в таком виде запустится - настанет коллапс. То, что произошло в декабре с отключениями, по сравнению с этим будет казаться мелочью", - сказал он.

Как отмечается в материале РБК-Украина "Игра в стрелки: почему в Украине нет газового рынка европейского образца", все ключевые игроки публично заявляют о полной готовности перейти на суточную балансировку с весны следующего года. Объяснить тот факт, что за три года реформы газовый рынок европейского образца так и не появился, можно двумя способами. Либо кто-то из основных участников на самом деле не готов к прозрачным условиям игры. Либо они не могут отойти от взаимных обвинений, продолжая "переводить стрелки", вместо решения проблемы.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла введение суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.