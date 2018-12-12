Регулятор пояснив перенесення добової балансування на 1 березня

Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

У НКРЕКП основну провину покладають на Укртрансгаз

Перенесення добового балансування газу на 1 березня 2019 року пов'язане з тим, що "Укртрансгаз" не налагодив нормальну роботу платформи, куди учасники ринку зобов'язані завантажувати дані про постачання і споживання. Про це в коментарі РБК-Україна сказала директор нафтогазового департаменту НКРЕКП Тетяна Рябуха.

"Не треба свої проблеми на когось перекладати. Якщо вони не змогли налагодити нормальну роботу своєї платформи і домовитися з учасниками ринку, то це їх проблеми. Ми всю "нормативку" затвердили для добового балансування, пішли назустріч ринку і перенесли запуск на 1 березня", - сказала вона.

"Укртрансгаз" в свою чергу звинувачує в саботажі платформи облгази групи "Регіональна газова компанія" (РГК) Дмитра Фірташа. Нібито вони подавали в систему заявки на подачу газу споживачам, які вже уклали договори з іншими постачальниками, а потім почали відключати підприємства через відсутність підтверджених номінацій.

"Регулятор своєю постановою від 28 вересня зобов'язав операторів газорозподільчих систем наповнити платформу актуальною інформацією до 15 жовтня. Але вони передали той обсяг інформації, який вважали необхідним. Станом на 19 листопада хоча б один раз надавали інформацію тільки 28 з 44 облгазів. Не чотири рази в день, як цього вимагає Кодекс. 13 облгазів взагалі жодного разу не завантажили інформацію про споживання газу", - сказала головний юрист "Укртрансгазу" Тетяна Федорова.

У свою чергу директор департаменту розподілу природного газу РГК Сергій Бондар заявив, що платформа "Укртрансгазу" має серйозні технічні недоліки і працювати з нею фактично неможливо.

"Там дуже багато помилок. Ми, напевно, єдині зі всієї України, хто їм вантажить необхідні дані чотири рази на добу. Ми просимо у Євросоюз провести аудит цієї системи, якщо раптом вона в такому вигляді запуститься - настане колапс. Те, що відбулося в грудні з відключеннями, порівняно з цим буде здаватися дрібницею", - сказав він.

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна "Гра в стрілки: чому в Україні немає газового ринку європейського зразка", всі ключові гравці публічно заявляють про повну готовність перейти на добове балансування з весни наступного року. Пояснити той факт, що за три роки реформи газовий ринок європейського зразка так і не з'явився, можна двома способами. Або хтось з основних учасників насправді не готовий до прозорих умов гри. Або вони не можуть відійти від взаємних звинувачень, продовжуючи "переводити стрілки", замість вирішення проблеми.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла введення добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.