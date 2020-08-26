Регулятор підвищив відповідальність за небаланси на ринку газу

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Рішення ухвалили для зменшення відхилення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни до Кодексів газотранспортної та газорозподільної систем. Змінами знижуються розміри допустимого відхилення для замовників послуг транспортування газу, а також підвищуються величини коригування.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 26 серпня.

Постановою передбачається зменшення розміру допустимого відхилення (для замовників послуг транспортування з 10% до 3%, а для замовників послуг транспортування, що є операторами газорозподільних систем, з 15% до 7,5%).

Крім цього, вводиться диференційований підхід до визначення розмірів допустимого відхилення в залежності обсягів небалансу. Так, у випадку небалансів від 3% до 5% (включно) (для операторів газорозподільної системи від 7,5% до 15% (включно)) застосовується величина коригування у розмірі 10%; та у випадку небалансів більше, ніж 5% (для операторів газорозподільної системи більше ніж на 15%) застосовується величина коригування у розмірі 20%.

В обґрунтуванні проекту постанови йдеться, що за інформацією ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", на сьогодні замовники послуг транспортування навмисно вчиняють дії, які спричиняють позитивні та негативні небаланси в залежності від кон’юнктури ринку природного газу та плати за небаланс.

Глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон на засіданні комісії сказав, що трейдери відібрали у ОГТСУ за травень-липень 1 млрд кубометрів газу. При цьому він зазначив, що ці обсяги оплачуються, але ситуація ненормальна.

"Трейдери не займаються імпортом, не займаються купівлею-продажем газу на ринку, не купують газ у видобувачів. Вони просто відбирають його у Оператора ГТС", - сказав він.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3150,4 грн за 1 тисячу кубометрів, у доларовому еквіваленті ціна газу становить 124,4 доларів.

Відзначимо, компанія "Оператор ГТС України" за 7 місяців 2020 року протранзитувала 29,8 млрд куб. м газу відповідно до угоди з російським "Газпромом", що на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м).