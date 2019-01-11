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Регулятор отменил повышение тарифов на э/э на технические цели в жилых домах

Новости » Энергетика    11.01.2019 - 11:06
Регулятор отменил повышение тарифов на э/э на технические цели в жилых домах
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тарифы на электроэнергию на технические цели в жилых домах останутся на уровне как для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 января 2019 года отменила свое постановление от 21 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, отменяется постановление в отношении цен на электроэнергию, которая потребляется на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах.

"Для указанных целей будет применен тариф на уровне как для населения", - добавила она.

Регулятор отменил повышение тарифов на э/э на технические цели в жилых домах

Напомним, что постановлением НКРКЭКУ от 21.12.2018 № 2010 было изъято примечание, которым предусматривалось установление тарифа на электрическую энергию, которая потребляется в многоквартирных домах и садовых товариществах на технические цели (работу лифтов, насосов, освещения дворов, ступеней и др.) на уровне как для населения.

Таким образом, планировалось, что на эти цели будут устанавливаться тарифы для промышленности, которые значительно выше, чем для населения.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ), 14 декабря утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год. Как сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет лишь на 2%. По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.

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