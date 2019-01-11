Регулятор скасував підвищення тарифів на е/е на технічні цілі в житлових будинках

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи на електроенергію на технічні цілі в житлових будинках залишаться на рівні на рівні як для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 11 січня 2019 року скасувала свою постанову від 21 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

Як зазначила Кривенко, скасовується постанова щодо цін на електроенергію, яка споживається на технічні цілі в багатоквартирних будинках та садових товариствах.

"Для зазначених цілей буде застосовано тариф на рівні як для населення", - додала вона.

Нагадаємо, що постановою НКРЕКП від 21.12.2018 № 2010 була вилучена примітка, якою передбачалося встановлення тарифу на електричну енергію, яка споживається в багатоквартирних будинках та садових товариствах на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів, освітлення дворів, східців тощо) на рівні як для населення.

Таким чином, планувалося, що на ці цілі будуть встановлюватися тарифи для промисловості, які значно вищі, ніж для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 14 грудня затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%. За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.