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Регулятор оштрафовал еще один облгаз Фирташа

Новости » Энергетика    02.04.2019 - 14:39
Регулятор оштрафовал еще один облгаз Фирташа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

На очереди еще четыре компании из разных областей Украины

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф на ПАО "Житомиргаз". Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 2 апреля, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно принятому решению, НКРЭКУ наложила штраф по 850 тыс. грн на компанию и обязала ее провести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей до 22 апреля.

Напомним, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

НКРЭКУ решила провести внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем, которые контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Комиссия по результатам проверок уже оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Харьковгаз", "Запорожгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз" и "Черновцыгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их провести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей.

В то же время представители облгазов во время заседания комиссии заявили, что несогласны с позицией НКРЭКУ и будут обжаловать решение в судах.

На заседании 5 апреля аналогичные решения планируется одобрить в отношении компаний "Харьковгоргаз", "Николаевгаз", "Сумыгаз" да "Днепрогаз".

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