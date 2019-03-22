Регулятор обязал три газораспределительные компании сделать перерасчет потребителям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала на 2,55 млн гривен трех операторов газораспределительных сетей из-за невыполнения решения регулятора о запрете доначислений в платежках за газ. Об этом написал в Facebook заместитель руководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

Решение регулятора затронуло компаний "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз". В НКРЭКУ обязали провести до 5 апреля перерасчеты относительно тех конкретных потребителей, в отношении которых проводилась проверка.

Напомним, ранее в восьми областях началась проверка облгазов из-за завышенныя платежки за газ. Проверки, который продлятся до середины апреля, стартовали в Винницкой, Волынской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черниговской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Кроме того, регулятор анонсировал санкции против облгазов бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"В марте будут проведены внеплановые проверки операторов газораспределительных сетей относительно доначисления объемов... И в случае выявления нарушений и неисполнения решений НКРЭКУ мы будем принимать соответствующие санкции", - сказала Кривенко