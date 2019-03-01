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Кабмін ще трохи знизив норми споживання газу

Новини » Енергетика    01.03.2019 - 15:59
Кабмін ще трохи знизив норми споживання газу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Норму споживання знизили до 3,28 кубометра

Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників з 3,29 кубометра до 3,28 кубометра на одну людину для споживачів без лічильників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядову постанову.

Згідно з рішенням Кабміну, норми споживання при наявності газової плити та централізованого постачання гарячої води становитимуть 3,28 кубометра; при наявності плити та відсутності газового водонагрівача - 5,39 кубометра; при наявності плити і газового водонагрівача - 10,49 кубометра.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд ухвалив рішення, згідно з яким норму споживання газу скоротили до 3,29 кубометра.

"Наше зважене рішення про 3,3 кубометра на особу на місяць було скасовано рішенням суду. Люди одержали завищені в три рази платіжки. Ми приймаємо нове рішення і встановлюємо нову норму - 3,29 кубометрів", - підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева закликав Верховну раду вирішити проблему з платежами за газ. За його словами, споживачам приписували пені і штрафи в результаті незаконного донарахування в платіжках.

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