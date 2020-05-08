Регулятор обратился к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelery

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за возможного мошенничества проекта B2B Jewelery. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт регулятора.

Отметим, этот проект предлагает украинцам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. В то же время на сертификате нет никаких реквизитов. При этом непосредственно B2B Jewelery не является названием конкретного юридического лица, поэтому отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам.

"Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта. НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Регулятор поясняет, что подарочные сертификаты B2B Jewelry имеют признаки долговых ценных бумаг, поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами средств, определяют отношения займа между владельцем сертификата и его эмитентом в лице B2B Jewelry, и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход.

"Необходимо отметить, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии", - говорится в сообщении.

Таже сообщается, что после введения карантина проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы - "токены B2BT", которые, по мнению регулятора, несут те же угрозы потери средств.

НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности.

Напомним, ранее в Министерстве развития общин и территорий Украины предупредили жителей Киева о росте случаев мошенничества во время карантина. В частности, участились случаи проникновения злоумышленников в помещения под предлогом дезинфекции.