Регулятор звернувся до правоохоронців через проект B2B Jewelery

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулася до правоохоронців через можливе шахрайство проекту B2B Jewelery. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора.

Зазначимо, цей проект пропонує українцям придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. У той же час на сертифікаті немає жодних реквізитів. При цьому безпосередньо B2B Jewelery не є назвою конкретного юридичної особи, тому відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов'язаннях за залученими коштами.

"Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelery здійснюються у готівковій формі, що не дозволяє встановити зв'язки з реальними бенефіціарами проекту. НКЦПФР бачить в діях проекту B2B Jewelery грубе порушення вимог чинного законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснює, що подарункові сертифікати B2B Jewelry мають ознаки боргових цінних паперів, оскільки засвідчують внесення їх першими власниками коштів, визначають відносини позики між власником сертифіката та його емітентом в особі B2B Jewelry, і можуть служити підтвердженням зобов'язання емітента повернути власнику сертифіката його номінальну вартість у передбачений строк та виплатити заздалегідь визначений у ньому інвестиційний дохід

"Необхідно зазначити, що відповідну діяльність по залученню коштів населення і виплату відсотків прибутку згідно з законодавством України можуть здійснювати винятково банки й фінансові компанії, що зареєстровані на території України і мають відповідні ліцензії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що після введення карантину проект B2B Jewelry зупинив виплати по реалізованим подарунковим сертифікатам і почав пропонувати інвестувати кошти в цифрові активи - "токени B2BT", які, на думку регулятора, несуть ті ж загрози втрати коштів.

НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам про порушення законодавства з боку проекту B2B Jewelry і його соціальну небезпеку.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві розвитку громад і територій України попередили жителів Києва про зростання випадків шахрайства під час карантину. Зокрема, почастішали випадки проникнення зловмисників в приміщення під приводом дезінфекції.