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Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при нульовому споживанні

Новини » Економіка     12.02.2020 - 15:15
Регулятор назвав мінімальну плату за розподіл газу при нульовому споживанні
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже з березня ті, хто газу не споживає, будуть платити за розподіл трохи менше

Плата за розподіл газу для тих споживачів, хто підключений що мереж, але газ не споживає, з березня буде встановлена на новому рівні. Про це на брифінгу сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Тарасюк нагадав, що напередодні комісія попередньо ухвалила відповідне рішення.

"Ми вийшли приблизно на такі суми. Тобто для споживачів, які лише готують їжу, тобто для конфорки це буде 2,8 грн в місяць. В кого ще підігрів води - 8,9 грн. Для приватних будинків, де є котел, це в середньому буде 21,9 грн. Тобто буде мінімальна платіжка", - повідомив Тарасюк, додавши, що це середні тарифи по Україні.

Відзначимо, з 1 січня 2020 року облгази виставляють споживачам окремі рахунки за розподіл газу. Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Міністерство соціальної політики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу у лютому 2020 року.

Нагадаємо, 11 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила проект змін до Кодексу газорозподільних систем.

Проектом змін передбачається, що для нового побутового споживача або за умови відсутності споживання природного газу протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність визначається Оператором ГРМ на рівні:

  • 39 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;
  • 126 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;
  • 314 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.
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