ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Регулятор ЄС направить в Росію інспекцію для перевірки вакцини "Супутник V"

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 22 березня 2021 10:56
Регулятор ЄС направить в Росію інспекцію для перевірки вакцини "Супутник V" Фото: лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейська агенція лікарських засобів (ЕМА) направить в квітні в Росію групу експертів. Вони будуть перевіряти клінічні випробування і виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив голова департаменту загроз здоров'ю та стратегії вакцинації агентства Марко Кавалері, повідомляє італійське видання la Presse.

За його словами, перевірку, крім "Супутника V", в даний момент проходять німецька Curevac і американська Novavax.

"Щодо "Супутника V" йде циклічна перевірка, тому ми розглянемо всі дані, коли вони будуть зібрані, щоб швидше прийняти рішення. У квітні ми проведемо інспекцію в Росії того, що стосується, як виробництва, так і клінічних досліджень", - розповів Кавалері.

Він зазначив, що потім піднімуть питання можливого схвалення цієї вакцини в підсумку.

Нагадаємо, Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу "Супутник V".

Зазначимо, деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація Вакцина
NEWS
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії через порушення прав людини
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію