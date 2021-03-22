Регулятор ЄС направить в Росію інспекцію для перевірки вакцини "Супутник V"

Європейська агенція лікарських засобів (ЕМА) направить в квітні в Росію групу експертів. Вони будуть перевіряти клінічні випробування і виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив голова департаменту загроз здоров'ю та стратегії вакцинації агентства Марко Кавалері, повідомляє італійське видання la Presse .

За його словами, перевірку, крім "Супутника V", в даний момент проходять німецька Curevac і американська Novavax.

"Щодо "Супутника V" йде циклічна перевірка, тому ми розглянемо всі дані, коли вони будуть зібрані, щоб швидше прийняти рішення. У квітні ми проведемо інспекцію в Росії того, що стосується, як виробництва, так і клінічних досліджень", - розповів Кавалері.

Він зазначив, що потім піднімуть питання можливого схвалення цієї вакцини в підсумку.