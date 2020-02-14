Регулятор дал разъяснение по платежкам за воду

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Платежки должны быть на бумажном носителе с данными за месяц

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) дала разъяснение по начислениям за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для бытовых потребителей. Об этом говорится в письме регулятора.

Как отмечается в письме, оказание услуг осуществляется исключительно на договорных началах. Потребитель осуществляет оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором.

Согласно разъяснению НКРЭКУ, счета на оплату коммунальной услуги предоставляются потребителю на бумажном носителе. По требованию или с согласия потребителя счета могут предоставляться потребителю в электронном виде, в том числе посредством доступа к электронным системам учета расчетов потребителей. Счета предоставляются потребителю на безвозмездной основе.

Счет на оплату услуги должен содержать, в частности, следующую информацию:

наименование и платежные реквизиты исполнителя услуги;

адресная информация, наименование или фамилия, имя и отчество потребителя, или абонентский номер потребителя, определенный договором о предоставлении услуги, который дает согласие идентифицировать потребителя исполнителю или другому лицу, которое осуществляет распределение объемов коммунальных услуг;

период, за который производится начисление;

общая сумма к оплате;

поле для внесения потребителем показаний узлов распределительного учета воды (если согласно закону или договору такие показания снимает потребитель);

объем потребленной воды за текущий период, а также показания соответствующих узлов учета, на основе которых этот объем определен, применено расчетное или среднее потребление;

действующие цены и тарифы на услуги;

состояние расчетов потребителем за потребленную услугу, в том числе задолженность по оплате услуги (в случае ее наличия), периоды, в которых возникла такая задолженность, сведения об исчислении ее размера, льготы/субсидии (в случае их предоставления/назначения);

средний объем потребления и средний размер платы за услугу другими потребителями соответствующей категории (в том числе в разрезе классов зданий), которым услугу предоставляет исполнитель;

рекомендации относительно возможных мер по повышению энергоэффективности зданий, информация о государственных целевых и других программах повышения энергоэффективности, контактная информация и порядок получения дополнительной информации

При этом потребитель имеет право без дополнительной оплаты получать информацию о проведенных исполнителем услуги начислениях платы за услуги (с распределением по периодам и видам начислений) и полученных от потребителя платежах.

Кроме того, НКРЭКУ обращает внимание, что снятие показаний узлов коммерческого учета воды (домовых счетчиков) ежемесячно осуществляется исполнителем услуги или определенным владельцем (совладельцами) другим лицом, которое осуществляет распределение объемов услуги, в присутствии потребителя или его представителя (представителя объединения совладельцев многоквартирного дома, управителя многоквартирного дома), если иное не предусмотрено договором.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 февраля приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине.

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).