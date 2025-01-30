Регулярна військова підтримка Києва Заходом може змусити Путіна піти на поступки, - ISW

Теорія перемоги російського диктатора Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України. Однак постійна західна військова допомога Києву може змусити його піти на поступки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики підкреслили, що мова йде саме про регулярну допомогу.
"Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України", - йдеться у звіті.
Водночас, в ISW продовжують вважати, що тільки Сполучені Штати можуть надати Україні деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від Росії.
У звіті також сказано, що нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні.
Нагадаємо, днями адміністрація нового президента США Дональда Трампа заморозила фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів. У західних ЗМІ припускають, що питання, ймовірно, стосується і військової допомоги Україні.
Тим часом керівник Центру протидії інформації Андрій Коваленко заперечує цю інформацію, заявивши, що військова допомога Києву від Штатів не припинилася.
"Військова допомога США для України ПРОДОВЖУЄТЬСЯ за пакетами військової допомоги, які були прийняті раніше. Детальніше розпишу пізніше, але не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка", - написав Коваленко в Telegram.
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