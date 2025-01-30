Регулярна військова підтримка Києва Заходом може змусити Путіна піти на поступки, - ISW

Аналітики підкреслили, що мова йде саме про регулярну допомогу.

"Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України", - йдеться у звіті.

Водночас, в ISW продовжують вважати, що тільки Сполучені Штати можуть надати Україні деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від Росії.

У звіті також сказано, що нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні.