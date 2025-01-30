Регулярная военная поддержка Киева Западом может заставить Путина пойти на уступки, - ISW

Аналитики подчеркнули, что речь идет именно о регулярной помощи.

"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", - говорится в отчете.

В то же время, в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важные вооружения и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России.

В отчете также сказано, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помоги в финансировании военной помощи США Украине.