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Регулирование цен на газ мешает увеличению его добычи в Украине, - эксперт

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Киев, Пятница 14 января 2022 14:03
Регулирование цен на газ мешает увеличению его добычи в Украине, - эксперт Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Американский аналитический центр Atlantic Council считает, что Украина может увеличить добычу газа на 50% и стать экспортером ресурса, если государство позволит частным инвесторам свободно заниматься добычей газа без регулирования цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специалиста по экономике Восточной Европы и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

"Долгие десятилетия говорилось, что Украина должна увеличить добычу газа на 50%, или на 10 млрд куб. м примерно за 5 лет, и это легко можно сделать, позволив частным производителям газа свободно заниматься добычей без регулирования цен", - сказал он.

Аслунд подчеркнул, что для увеличения добычи газа правительство Украины должно позволить частным компаниям получать новые лицензии на добычу газа.

Также он отмечает, что в 2021 году государственные компании снизили добычу газа, в то время как частные компании продолжали ее увеличивать.

"Украина может относительно легко стать экспортером газа через несколько лет, если рынок позволит развивать местную добычу газа, если частные инвесторы будут поощряться, потому что Украина, как и сегодня, является крупным газовым ресурсом в Европе", - подытожил Аслунд.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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