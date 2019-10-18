Регламентному комитету поступило представление на Дубневича

Комитету по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады Украины поступило представление на нардепа Ярослава Дубневича. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава секретариата комитета Мария Нехоца.

Как она отмечает, у депутата есть 5 дней для предоставления объяснений.

"Представление поступило в комитет. Сейчас у депутата есть 5 дней для предоставления объяснений. Согласно законодательству оно будет рассмотрено на заседании комитета", - сообщила Нехоца.

"В представлении говорится о трех вещах: представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа", - добавила глава пресс-службы Верховной Рады Ирина Карпелюк.

Напомним, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци".

По словам Рябошапки, Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений, второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

До этого НАПК сообщало, что в декларации нардепа Богдана Дубневича были выявлены нарушения.