Регистрацию кандидата от "Слуги народа" по 223 округу оспаривают в Верховном суде

Фото: Людмила Буймистер (facebook.com/sluganarodu.Buimister.223)

Верховный суд сегодня примет решение по регистрации Людмилы Буймистер

Вопрос регистрации кандидата в народные депутаты на парламентских выборах от "Слуги народа" по 223 округу (Киев) Людмилы Буймистер сегодня рассмотрят в Верховном суде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката АО Litigation Group, представляющее сторону истца, Юрия Демченко.

Так, адвокат и представитель истца Марина Силина сообщила, что вчера Шестой апелляционный административный суд рассмотрел дело о соответствии кандидата в народные депутаты Украины по 223-му мажоритарному округу (Шевченковский район) от "Слуги народа" Людмилы Буймистер требованиям о проживании на территории Украины в течение последних 5 лет.

Силина отметила, что "сама же Людмила всячески способствует порождению сомнений относительно законности ее регистрации как кандидата".

По словам адвоката, судебное заседание состоялось 19 июля поздно вечером.

"Основанием для обращения в суд стало то, что Конституцией Украины предусмотрено требование к кандидатам в нардепы - проживание на территории Украины в течение последних 5 лет, которое Людмила Буймистер не факт что сдержала. Конечно, в Конституции Украины не говорится о непрерывном сидении в Украине. Но Закон Украины "О гражданстве Украины" называет непрерывным проживанием на территории Украины такое проживание, когда разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней", - отметила адвокат.

В свою очередь, Демченко сообщил, что во время вчерашнего судебного заседания представители Буймистер и сама она ранее в своих публикациях "написали и наговорили такого, что дает все основания сомневаться, что она выполнила требования о проживании на территории Украины".

"Стоит сначала открыть ее сайт от "Слуги народа". На нем Людмила пишет, что с 2012 по 2018 год была директором Гданьской судостроительной верфи в городе Гданьск, Польша. Но вот здесь информация с сайта "Слуги народа" несколько ушла в разнобой с тем, что говорил на вчерашнем заседании адвокат Людмилы. Доказывая перед уважаемым судом, что его клиентка таки жила в Украине в течение последних 5 лет, адвокат сказал, что с октября 2010 по декабрь 2016 года госпожа Буймистер работала в корпорации "Индустриальный союз Донбасса", а с апреля 2015 года по декабрь 2018 года в ООО "Киномания". У меня и истца возник вопрос относительно того, где же работала Людмила. И в курсе ли был адвокат, что сама Людмила рассказывает избирателям об успешной карьере молодого директора судостроительной верфи в Польше? Мы пытались выяснить, где работала и жила Людмила. Это, по закону, должна была бы сделать ЦИК перед регистрацией кандидата. Однако, выглядит так, что ЦИК решила не тратить свое время на такие мелочи как соответствие кандидата требованиям Конституции Украины", - отметил Демченко.

Адвокат Силина также обращает внимание на еще один вопрос - действительно ли работала Буймистер со вторым номером теперь уже "Батькивщины" Сергеем Тарутой.

"Сама Людмила это всячески отрицает. В своем посте, где она ссорится с еще одним кандидатом от 223 округа - свободовцем Юрием Левченко - Людмила уверенно отвергает заявления оппонента о том, что она человек олигархов. Заявляет, что она была руководителем завода, который принадлежал польскому государству и, частично, украинскому бизнесмену...На суде ее адвокат четко сказал, что целых шесть лет она работала в корпорации "Индустриальный союз Донбасса", где почти половина принадлежит уже упомянутому Сергею Таруте. Не хочется, конечно, называть господина Таруту олигархом, но общественность склоняется к мысли, что он таким и является", - отметила адвокат.

Силина добавила, что после вчерашнего заседания сомнений относительно законности регистрации Буймистер по 223 округу появилось еще больше, ибо слова и публикации очень сильно расходятся с тем, что говорил адвокат Буймистер вчера в суде. Адвокат считает, что очень важным является также вопрос о том, почему ЦИК не обращает внимания на такие различия, хотя именно ЦИК должен реагировать и выявлять несоответствие кандидатов требованиям закона.

Кроме того, Демченко сообщил, что сегодня было подано апелляцию в Верховный суд, поскольку Шестой апелляционный административный суд отклонил иск. Демченко также заявил, что вчерашнее заседание суда "состоялось фактически вслепую, поскольку суд не рассмотрел никаких доказательств, не истребовал их, и принял решение без каких-либо обоснований, на что должен обратить внимание Верховный суд как суд апелляционной инстанции". По словам адвоката, рассмотрение апелляции в Верховном суде должно состояться сегодня,20 июля.