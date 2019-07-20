Реєстрацію кандидата від "Слуги народу" по 223 округу оскаржують у Верховному суді

Фото: Людмила Буймістер (facebook.com/sluganarodu.Buimister.223)

Верховний суд сьогодні прийме рішення щодо реєстрації Людмили Буймістер

Питання реєстрації кандидата в народні депутати на парламентських виборах від "Слуги народу" по 223 округу (Київ) Людмили Буймістер сьогодні розглянуть у Верховному суді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката АО Litigation Group, що представляє сторону позивача, Юрія Демченка.

Так, адвокат компанії та представник позивача Марина Сіліна повідомила, що вчора Шостий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо відповідності кандидата в народні депутати України по 223 мажоритарному округу (Шевченківський район) від "Слуги народу" Людмили Буймістер вимогам про проживання на території України протягом останніх 5 років.

Сіліна зазначила, що "сама ж Людмила всіляко сприяє породженню сумнівів щодо законності її реєстрації як кандидата".

За словами адвоката, судове засідання відбулося 19 липня пізно увечері.

"Підставою звернення до суду стало те, що Конституцією Украіни передбачена вимога до кандидатів в нардепи - проживання на території України протягом останніх 5 років, яку Людмила Буймістер не факт що дотримала. Звісно, у Конституції України не йдеться про безперервне сидіння в Україні. Але Закон України "Про громадянство України" називає безперервним проживанням на території України таке проживання, коли разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів", - зазначила адвокат.

У свою чергу, Демченко повідомив, що під час вчорашнього судового засідання представники Буймістер і сама вона раніше у своїх публікаціях "написали і наговорили такого, що дає усі підстави сумніватись, що вона виконала вимоги про проживання на території України".

"Варто відкрити спочатку її сайт від "Слуги народу". На ньому пані Людмила пише, що з 2012 по 2018 рік була директоркою Гданської суднобудівної верфі у місті Гданську, Польща. Але ось тут інформація з сайту "Слуги народу" дещо пішла в різнобій з тим, що говорив на вчорашньому засіданні адвокат Людмили. Доводячи перед поважним судом, що його клієнтка таки жила в Україні протягом останніх 5 років, адвокат сказав, що з жовтня 2010 по грудень 2016 року пані Буймістер працювала в корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", а з квітня 2015 року по грудень 2018 року в ТОВ "Кіноманія". У мене та позивача виникло питання щодо того, де ж таки працювала пані Людмила. І чи в курсі був адвокат, що сама Людмила розказує виборцям про успішну кар’єру наймолодшого директора суднобудівної верфи у Польщі? Ми намагались з’ясувати де працювала і жила Людмила. Це, за законом, мала би зробити ЦВК перед реєстрацією кандидата. Проте, виглядає так, що ЦВК вирішила не витрачати свій час на такі дрібниці як відповідність кандидата вимогам Конституції України", - зазначив Демченко.

Адвокат Сіліна також звертає увагу на ще одне питання - чи дійсно працювала Буймістер з другим номером тепер вже "Батьківщини" Сергієм Тарутою.

"Сама Людмила це всіляко заперечує. У своєму пості, де вона свариться з ще одним кандидатом від 223 округу - свободівцем Юрієм Левченко - Людмила упевнено відкидає заяви опонента про те, що вона людина олігархів. Заявля, що вона була керівником заводу, який належав польській державі та, частково, українському бізнесмену...На суді її адвокат чітко сказав, що цілих шість років вона працювала в корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", де майже половина належить вже згаданому Сергію Таруті. Не хочеться, звісно, називати пана Таруту олігархом, але громадськість схиляється до думки, що він таким і є", - зазначила адвокат.

Сіліна додала, що після вчорашнього засідання сумнівів щодо законності реєстрації Буймістер по 223 округу з’явилось ще більше, бо слова та публікації дуже сильно розходяться з тим, що говорив адвокат Буймістер вчорав суді. Адвокат вважає, що дуже важливим є також питання про те, чому ЦВК не звертає уваги на такі розходження, хоча саме ЦВК має реагувати та виявляти невідповідність кандидатів вимогам закону.

Крім того, Демченко повідомив, що сьогодні було подано апеляцію до Верховного суду, оскільки Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив позов. Демченко також заявив, що вчорашнє засідання суду "відбулось фактично всліпу, оскільки суд не розглянув жодних доказів, не витребував їх, і прийняв рішення без будь-якого обгрунтування, на що має звернути увагу Верховний суд як суд апеляційної інстанції". За словами адвоката, розгляд апеляції у Верховному суді має відбутись сьогодні,20 липня.