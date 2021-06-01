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Регистрация "земельного" референдума Тимошенко станет тестом для власти, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Регистрация Центральной избирательной комиссией инициативной группы "земельного" референдума будет тестом для власти, который покажет, готова ли она действовать в демократическом поле.

Об этом заявил политический эксперт Александр Кочетков в Facebook.

"Имеем первый тест для власти на доверие к своим согражданам, ведь в Офисе президента прекрасно знают, что 77% украинцев за референдум по земле, при этом 79% против продажи ее иностранцам, в какой бы форме это не подавали", - считает эксперт.

По его словам, команда Тимошенко - единственная политическая сила, которая противостоит внедрению "дикого" рынка земли, который должен стартовать уже с 1 июля этого года.

В частности, "Батькивщина" помогла организовать собрание инициативной группы, которая насчитывает 11 тысяч человек из всех областей Украины, и подготовить документы в ЦИК, необходимые для начала сбора трех миллионов подписей для референдума против продажи земли.

"Если ЦИК референдум заблокирует, это будет означать, что в Украине очередная тенденция к диктатуре", - отметил Кочетков.

Напомним, ранее под Киевом "Батькивщина" Юлии Тимошенко вместе с представителями фермерских ассоциаций, общественными активистами дали старт "референдуму в защиту Земли".

К организации Всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек.

Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 млн подписей.

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Новости Украины референдумземельная реформа