Реєстрація "земельного" референдуму Тимошенко стане тестом для влади, - експерт

"Маємо перший тест для влади на довіру до своїх співгромадян, адже в Офісі президента прекрасно знають, що 77% українців за референдум по землі, при цьому 79% проти продажу її іноземцям, в якій би прихованій формі це не подавали", - вважає експерт.

За його словами, команда Тимошенко - єдина політична сила, яка протистоїть впровадженню "дикого" ринку землі, який має стартувати вже з 1 липня цього року.

Зокрема, "Батьківщина" допомогла організувати збори ініціативної групи, яка налічує 11 тисяч людей з усіх областей України, та підготувати документи до ЦВК, необхідні для початку збору трьох мільйонів підписів для всеукраїнського референдуму проти продажу землі.

"Якщо ЦВК референдум заблокує, це буде означати, що в Україні чергова тенденція до диктатури", - зауважив Кочетков.