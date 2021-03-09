ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Реєстрація для участі в ЗНО завершилася. Названі найпопулярніші предмети

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 16:46
Реєстрація для участі в ЗНО завершилася. Названі найпопулярніші предмети Фото: учні (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.


Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література - 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
  • математика - 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
  • історія України - 247 109 осіб;
  • географія - 147 207 осіб;
  • англійська мова - 122 681 особа;
  • біологія - 104 664 особи.

Найменше учнів зареєструвалося на наступні предмети:

  • фізика - 26 911 осіб;
  • хімія - 10 338 осіб;
  • німецька мова - 1 965 осіб;
  • французька мова - 464 особи:
  • іспанська мова - 149 осіб.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після цієї дати, опрацьовувати не будуть.

Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на ЗНО.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендію для учнів за хороші результати ЗНО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міносвіти ВНО
NEWS
СБУ допитала Медведчука, - джерело
СБУ допитала Медведчука, - джерело
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади