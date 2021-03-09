Реєстрація для участі в ЗНО завершилася. Названі найпопулярніші предмети
Фото: учні (УНІАН)
В Україні завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.
До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:
- українська мова і література - 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
- математика - 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
- історія України - 247 109 осіб;
- географія - 147 207 осіб;
- англійська мова - 122 681 особа;
- біологія - 104 664 особи.
Найменше учнів зареєструвалося на наступні предмети:
- фізика - 26 911 осіб;
- хімія - 10 338 осіб;
- німецька мова - 1 965 осіб;
- французька мова - 464 особи:
- іспанська мова - 149 осіб.
Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після цієї дати, опрацьовувати не будуть.
Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на ЗНО.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендію для учнів за хороші результати ЗНО.