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Регистрация клонов кандидатов - это фундаментальный дефект выборов, - эксперт

Новости » Выборы 2019    25.06.2019 - 17:31
Регистрация клонов кандидатов - это фундаментальный дефект выборов, - эксперт
Фото: Вадим Карасев (из открытых источников)

По мнению эксперта, эту проблему надо решить юридически

Информация о том, что на парламентских выборах появляются кандидаты - однофамильцы и тезки известных политиков, является свидетельством фундаментального дефекта выборов. Такое мнение в комментарии СМИ высказал политолог Вадим Карасев.

"Это, конечно, фундаментальный дефект нашей избирательной кампании. Если его не устранить вовремя (а это может сделать ЦИК своим решением), тогда он будет постоянно генерировать сомнения в справедливости народного волеизъявления. У нас и так выборы проходят на эмоциях, скоротечно, без обсуждения содержательных вещей. Никто не вникает в избирательные программы. А тут еще некоторые технологи настолько не уважают избирателей, что подсовывают им клонов", - отметил эксперт.

"Вот посмотрите, выдвигают однофамильцев кандидатов. Это, кстати, такой маркер: если против тебя выставили клона - значит у тебя высокий рейтинг и ты можешь выиграть. Если двух клонов - значит ты точно лидер. Ну а если троих - то тебя боятся и не знают, как "сбивать", - добавил он.

Карасев подчеркнул, что точно так же сейчас мы видим кучу кандидатов от фирм с названием "Слуга народа", организаций "Команда Зе", связь с которыми Зеленский отрицает.

"Необходимо как-то решать проблему юридически. Надо указывать "девичьи" фамилии тем клонам, которые их поменяли перед выборами. Надо вводить порядковые номера кандидатов в бюллетене. Если это не сделала Рада изменениями закона - пусть примет решение Центризбирком. Помните, на президентских выборах однофамилец Тимошенко набрал полтора процента голосов? Если были бы номера кандидатов в бюллетене, кандидаты бы в своей агитации делали упор на номере, и ошибок избирателей было бы меньше", - резюмировал политолог.

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