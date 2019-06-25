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Реєстрація клонів кандидатів - це фундаментальний дефект виборів, - експерт

Новини » Вибори 2019    25.06.2019 - 17:31
Реєстрація клонів кандидатів - це фундаментальний дефект виборів, - експерт
Фото: Вадим Карасьов (з відкритих джерел)

На думку експерта, цю проблему треба вирішити юридично

Інформація про те, що на парламентських виборах з'являються кандидати - однофамільці і тезки відомих політиків, є свідченням фундаментального дефекту виборів. Таку думку в коментарі ЗМІ висловив політолог Вадим Карасьов.

"Це, звичайно, фундаментальний дефект нашої виборчої кампанії. Якщо його не усунути вчасно (а це може зробити ЦВК своїм рішенням), тоді він буде постійно генерувати сумніви в справедливості народного волевиявлення. У нас і так вибори проходять на емоціях, швидкоплинно, без обговорення змістовних речей. Ніхто не вникає у виборчі програми. А тут ще деякі технологи настільки не поважають виборців, що підсовують їм клонів", - зазначив експерт.

"Ось подивіться, висувають кандидатів однофамільців. Це, до речі, такий маркер: якщо проти тебе виставили клона - значить у тебе високий рейтинг і ти можеш виграти. Якщо двох клонів - значить ти точно лідер. Ну а якщо трьох - то тебе бояться і не знають, як "збивати", - додав він.

Карасьов підкреслив, що точно так само зараз ми бачимо купу кандидатів від фірм із назвою "Слуга народу", організацій "Команда Зе", зв'язок з якими Зеленський заперечує.

"Потрібно якось вирішувати проблему юридично. Треба вказувати "дівочі" прізвища тих клонів, які їх поміняли перед виборами. Треба вводити порядкові номери кандидатів у бюлетені. Якщо це не зробила Рада змінами закону - нехай прийме рішення Центрвиборчком. Пам'ятайте, на президентських виборах однофамілець Тимошенко набрав півтора відсотка голосів? Якщо були б номери кандидатів у бюлетені, кандидати би в своїй агітації робили упор на номері, і помилок виборців було б менше", - резюмував політолог.

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