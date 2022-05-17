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Регионы получили бригады химического, радиационного и биологического мониторинга, - Минздрав

Фото: Каждая область получила бригады мониторинга опасностей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Минздрав отчитался о создании в областях мобильных бригад реагирования на случай возникновения разнообразных чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Заместитель министра здравоохранения – главный госсанврач Игорь Кузин рассказал о создании команд оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Они начали работать по всем регионам.

"Против нас ведет войну враг, который не соблюдает никаких правил ведения войны. Именно поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого и работают созданные на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады", – заявил Кузин.

Министерство также работает над обеспечением санитарного и эпидемиологического благополучия на освобожденных от РФ территориях. В Киевской области эту работу уже выполнили, а в Черниговской и Сумской области – продолжают. Там исследуют питьевую воду и почву, а также проводят дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию.

К слову, российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя колонию в захваченной Макеевке.

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УкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныХимическое оружиеИгорь Кузин