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Регіони отримали бригади хімічного, радіаційного та біологічного моніторингу, - МОЗ

Фото: Кожна область отримала бригади моніторингу небезпек (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Мінохорониздоров'я відзвітувало про створення в областях мобільних бригад реагування на випадок виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я – головний держсанлікар Ігор Кузін розповів про створення команд оперативного реагування на різноманітні надзвичайні ситуації. Вони почали працювати в усіх регіонах.

"Проти нас веде війну ворог, який не дотримується жодних правил ведення війни. Саме тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру та постійно слідкувати, чи в нормі показники навколишнього середовища. Для цього і працюють створені на рівні Центрів контролю та профілактики захворювань мобільні бригади", – заявив Кузін.

Міністерство також працює над забезпеченням санітарного та епідеміологічного доброботу на звільнених від РФ територіях. На Київщині цю роботу вже виконали, а в Чернігівській та Сумській області – продовжують. Там досліджують питну воду та ґрунт, а також проводять дезінсекцію, дезінфекцію та дератизацію.

До слова, російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя колонію у захопленій Макіївці.

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УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниХімічна зброяІгор Кузін