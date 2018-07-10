В регионы направили лекарства по 4 программам госзакупок, - Минздрав

В больницы поступит партия препаратов, в том числе, для онкобольных

В регионы Украины направили ряд медицинских препаратов, закупленных за государственные средства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах. В частности, в регионы направили дакарбазин и топотекан (программа "Онкологические больные"); наборы нейростимулирующей системы для операции реимплантации для глубокой стимуляции (программа "Идиопатическая семейная дистония"); мелфалан, идарубицин, цитарабин и дакарбазин (программа "Онкогематологические больные"); альтеплаза (программа "Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями").

Фото: инфографика Минздрава

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав направил в регионы 50 автомобилей скорой помощи.