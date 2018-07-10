До регіонів направили ліки з 4 програм держзакупівель, - МОЗ

Новини Суспільство 10.07.2018 - 12:15
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/moz.ukr)

До лікарень надійде партія препаратів, у тому числі, для онкохворих

До регіонів України направили ряд медичних препаратів, закуплених за державні кошти. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що найближчим часом ці препарати будуть доступні в лікарнях. Зокрема, до регіонів направили дакарбазин і топотекан (програма "Онкологічні хворі"); набори нейростимулюючої системи для операції реімплантації для глибокої стимуляції (програма "Ідіопатична сімейна дистонія"); мелфалан, ідарубіцин, цитарабін і дакарбазин (програма "Онкогематологічні хворі"); альтеплаза (програма "Хворі з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями").

До регіонів направили ліки з 4 програм держзакупівель, - МОЗДо регіонів направили ліки з 4 програм держзакупівель, - МОЗ
 

Фото: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ направив у регіони 50 автомобілів швидкої допомоги.

 

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Теги:  Мінстерство охорони здоров'я України,  лекарства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС